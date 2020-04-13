Кот в Норвегии полюбил лыжную трассу (видео)

В Норвегии, где недавно знаменитая биатлонистка завершила карьеру, лыжную трассу осваивает кот по прозвищу Йеспер. Его хозяйка сняла видео, как кот сопровождает ее, когда она спускается на лыжах с горы. Когда же Йесперу становится холодно, женщина сажает его в рюкзак, и тогда кот просто любуется видами природы.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как кошка испортила хозяйке прямое включение.

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Смешной ролик на своей странице в Twitter опубликовала преподавательница балета Амелия Клирхарт. Из-за коронавируса ей приходится проводить свои танцевальные уроки онлайн. Девушка начала записывать соответствующее видео, однако ее кошка Аврора неожиданно захотела привлечь внимание хозяйки. На обнародованных в Twitter кадрах показано, как домашнее животное сначала путается в ногах Амелии, но девушка ловко делает танцевальные па, минуя пушистика. Однако, когда Аврора понимает, что ее "приемы" не работают, она неожиданно запрыгивает хозяйке прямо на руки.

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