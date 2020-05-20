Крайня бедность может охватить около 60 млн человек в мире из-за коронавируса

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса может привести к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности.

Об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

В состоянии "крайней бедности" уже находятся люди с ежедневным доходом 1,9 доллара и ниже.

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Банк прогнозирует в этом году глубокую рецессию в мировой экономике.

"Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости", – отметил он.

Банк обязуется в течение 15 месяцев выделить 160 млрд долларов в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам.

До сих пор средства были распределены между 100 государствами, в которых проживают 70% населения мира, 39 из 100 находятся в странах Африки к югу от Сахары. Одних этих усилий будет недостаточно, он призвал сделать пожертвования как отдельных лиц, так и организации и правительства.

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Ранее эксперты Oxfam – международного объединения организаций по борьбе с бедностью – предупреждали о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии.

Напомним, что в ООН бьют тревогу: человечество ждет голод "библейского масштаба" из-за коронавируса.

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