Кремль должен быть наказан: Британию призывают усилить давление на Россию

Британский парламент требует от правительства королевства создать коалицию по противостоянию РФ

Великобритания должна заняться формированием широкой международной коалиции для принятия решительных мер в ответ на недружественные действия РФ, которую также обвиняют в кибератаке на британские, канадские и американские биолаборатории.

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Об этом, как сообщает Independent, говорится в докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, который был опубликован 21 июля.

"Другие страны должны вместе с Соединенным Королевством начать действовать более решительно, чтобы предпринимаемые Путиным действия имели свою цену", – говорится в документе.

Авторы доклада призывают, чтобы реакция международного сообщества на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери не стал "моментом наивысшего международного единства в противостоянии российской угрозе". Стоит отметить, что после покушения многие страны резко сократили количество сотрудников российских посольств и ввели санкции против РФ.

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Также в докладе британского парламента отмечается, что комитет должен способствовать "созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию".

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Напомним, ранее Лондон обвинил РФ в причастности к хакерской атаке, в результате которой в интернет были "слиты" секретные торговые документы США и Британии. На Даунинг-стрит пригрозили Кремлю санкциями и начали уголовное дело.

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