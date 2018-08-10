Кремль помогает создать военизированные силы в Боснии и Герцеговине – СМИ

Наемники этой страны ездили воевать на Донбасс и в Сирию, отмечают эксперты

Кремль занялся созданием военизированных сил в Боснии и Герцеговине. Об этом говорится в экспертной статье издания Foreign Policy.

Ученая с кафедры экономики Гарвардского университета Вера Миронова и научный сотрудник Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница в Германии Богдан Завадевич отмечают, что Кремль проводит операцию влияния в Боснии и Герцеговине.

В этой стране есть два административных образования: Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. И Россия поощряет сепаратистские инстинкты последнего.

Республика Сербская не вправе иметь собственную армию, но располагает своей полицией. В 2016 году в Баню-Луку прибыла российская делегация, чтобы наладить партнерство в сфере сбора разведданных и борьбы с терроризмом. Республика Сербская также приняла российских полицейских инструкторов и направить сотрудников сербских спецподразделений в Москву на обучение, а сотрудники российской разведки читают лекции и учебные курсы в полицейской академии Республики Сербской.

В последнее же время под предлогом борьбы с терроризмом Республика Сербская усиливает свои полицейские силы. Эксперты подчеркивают, что процесс идет способами, похожими на откровенную милитаризацию, иногда с помощью России.

"Россия и Республика Сербская также наладили тесные связи между своими организациями ветеранов войн", – пишут авторы.

Отмечается, что подобные организации участвовали в вербовке местных жителей для поездок на Донбасс и в Сирию в качестве иностранных бойцов российских частных военных компаний.

По мнению экспертов, у РФ пока нет существенной "мягкой силой" ни в Боснии, ни даже в Республике Сербской. Но авторы считают, что у нынешнего президента Республики Сербской Милорада Додика есть резоны разыграть на президентских выборах в октябре этого года "пророссийскую карту".

Напомним, при этом власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово - якобы силы безопасности Косово вместе с США намерены провести тайное вторжение на север Косово. 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.

В июне же движение сербов Косово и Метохии "Батькивщина" опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить признания независимости Косово на международном уровне.