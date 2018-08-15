Криптовалютный мошенник признался, как зарабатывает до 100 тысяч долларов в месяц

"Бесплатная раздача Ethereum" в Twitter – весьма незамысловатый и легко идентифицируемый способ криптовалютного мошенничества, однако один из предполагаемых участников подобных схем утверждает, что люди по-прежнему охотно отправляют свою криптовалюту на указанные ими адреса.

Криптовалютный YouTube-блогер Эдам Гербуэс столкнулся с одной из таких схем в Twitter, и ему выпал шанс пообщаться с человеком по ту сторону экрана.

Хотя эта информация не была ничем подтверждена, мошенник заявил, что в день схема приносит своим организаторам от $50 000 до $100 000.

Более того, чтобы получить столь внушительную сумму им не приходится прикладывать особых усилий, поскольку большая часть процессов автоматизирована.

"Процессы, начиная с генерации аккаунтов и заканчивая размещением твитов и ротацией адресов ETH-кошельков, автоматически выполняются нашими ботами", – заявил он. "Единственное, что приходится делать вручную – это выводить деньги".

Любопытно, что для реализации своего замысла мошенники больше не заботятся о покупке верифицированных аккаунтов в Twitter, помеченных синей галочкой и поэтому больше похожих на оригинальные.

Собеседник блогера, называющий своих жертв "халявщиками", утверждает, что они отправляют деньги независимо от статуса аккаунта.

"Халявщики отправят деньги на любой аккаунт, который мы создадим. Их даже не интересует верификация, хотя мы предполагали обратное. Разум халявщика оказывается затуманен возможностью получения денег из ничего и приумножения своего эфира", – сообщил он.

Как сообщалось, миллионера из Финляндии одурачили на 5500 биткоинов. Группа тайцев обманула криптовалютного богача, предложив ему приумножить капитал.

Мошенничество с криптовалютами популярно по всему миру и "предприимчивые бизнесмены" находят все новые и новые способы завладеть чужими деньгами. Например, в конце июля в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов. В этом случае инвесторов уверяли, что их ждет заработок на бинарных опционах.

Но не все проблемы владельцев криптовалют связаны с инвестициями. Стать жертвой мошенников можно и просто владея криптокошельком. Например, хакеры могут вымогать биткоины у клиентов порносайтов, угрожая шантажом.

Кстати, чтобы защититься от риска потерять криптовалютные сбережения, европейцы уже начали вживлять под кожу биткоин-кошельки в виде чипов: