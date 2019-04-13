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Кризис в Судане продолжается: глава нацразведки ушел в отставку

Сегодня, 15:33

После смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц

REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer.

Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Салах Гош подал в отставку. Об этом сообщил в субботу Военный совет страны, сформированный в связи с отстранением от власти президента и роспуском парламента.

"Глава переходного Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принял отставку руководителя Национальной службы разведки и безопасности", – цитирует заявление совета телеканал "Аль-Арабия".

Такой шаг со стороны главы разведки последовал после отставки министра обороны Судана Авада ибн Ауфа.

Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.

Однако после смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц и даже. Они объясняют это тем, что выступали против не только аль-Башира, а всего режима в целом. И военные, которые сейчас возглавили страну, их также не устраивают.

Международные обозреватели опасаются, что новые выступления могут привести к очередному кровопролитию. ООН и Африканский Союз, в свою очередь, призывают все стороны к сдержанности.

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Тег Судан, переворот, госпереворот

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Источник:

ТАСС

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