Кризис в Судане продолжается: глава нацразведки ушел в отставку
После смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц
Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Салах Гош подал в отставку. Об этом сообщил в субботу Военный совет страны, сформированный в связи с отстранением от власти президента и роспуском парламента.
"Глава переходного Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принял отставку руководителя Национальной службы разведки и безопасности", – цитирует заявление совета телеканал "Аль-Арабия".
Такой шаг со стороны главы разведки последовал после отставки министра обороны Судана Авада ибн Ауфа.
Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.
Однако после смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц и даже. Они объясняют это тем, что выступали против не только аль-Башира, а всего режима в целом. И военные, которые сейчас возглавили страну, их также не устраивают.
Международные обозреватели опасаются, что новые выступления могут привести к очередному кровопролитию. ООН и Африканский Союз, в свою очередь, призывают все стороны к сдержанности.
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