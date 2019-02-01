Кризис в Венесуэле: Гуайдо не исключил возможность военного вмешательства США
Лидер венесуэльской оппозиции назвал интервенцию Соединенных Штатов нежелательной
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Но, несмотря на это, политик считает интервенцию США в Венесуэлу нежелательной.
"Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление (на Мадуро – Ред.), чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы", – отметил Гуайдо.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что президент США Дональд Трамп приказал соседней Колумбии убить его. Напомним, что Штаты стали одним из первых государств, официально поддержавших Хуана Гуайдо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
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