Кризис в Венесуэле: Гуайдо не исключил возможность военного вмешательства США

Лидер венесуэльской оппозиции назвал интервенцию Соединенных Штатов нежелательной

Фото: AFP

Кризис в Венесуэле: Гуайдо не исключил возможность военного вмешательства США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/04c/2c7/5c504c2c795dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/04c/2c7/5c504c2c795dd.jpg 2019-02-01T08:02:00+02:00 Другие страны Лидер венесуэльской оппозиции назвал интервенцию Соединенных Штатов нежелательной

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Но, несмотря на это, политик считает интервенцию США в Венесуэлу нежелательной.

"Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление (на Мадуро – Ред.), чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы", – отметил Гуайдо.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что президент США Дональд Трамп приказал соседней Колумбии убить его. Напомним, что Штаты стали одним из первых государств, официально поддержавших Хуана Гуайдо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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