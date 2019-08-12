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Кризис в Венесуэле: Мадуро готовится к радикальным мерам

Сегодня, 08:58

Официальное решение по вопросу о роспуске и проведении выборов должно быть принято Учредительным собранием Венесуэлы

/ Фото: AFP

Хуан Гуайдо – провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции – заявил, что президент страны Николас Мадуро планирует распустить оппозиционную Национальную ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы.

"Завтра они намерены распустить парламент, незаконно назначить парламентские выборы или даже начать массовое преследование законодателей", - говорится в видео, опубликованном в Twitter Гуайдо.

Он добавил: "Если они сделают то, что они намерены сделать завтра, результатом будет новая фаза эскалации конфликта".

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Гуайдо отметил, что официальное решение по вопросу о роспуске и проведении выборов должно быть принято в понедельник Учредительным собранием Венесуэлы.

Глава Учредительного собрания Диосдадо Кабельо подтвердил в Twitter, что заседание запланировано на понедельник.

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Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла Мадуро Гуайдо

Источник: Интерфакс-Украина

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