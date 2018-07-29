Крокодил десять дней терроризировал туристов на пляже Таиланда

Сегодня, 03:30

Животное плавало у берегов Пхукета и несколько раз уходило от преследователей

Фото: Nation
Фото: Nation

У одного из пляжей популярного у туристов острова Пхукет, в Таиланде моряки поймали морского крокодила. Об этом сообщает The Nation.

За это время рептилия несколько раз убегала от пытавшихся ее поймать, подныривая под расставленные сети. Всего животное пробовали изловить на протяжении десяти дней. 

Крокодила удалось поймать около острова Ко Ката. Он доставлен в исследовательский центр рыболовства на Пхукете.

Ранее сообщалось, что 37-летняя многодетная американка Лаура Робинсон Гриффин впервые отправилась охотиться на аллигаторов. Неопытной женщине удивительным образом удалось подстрелить четырехметровую рептилию

Также в Австралии крокодил набросился на двух мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

Помимо этого в Австралии в реке Кэтрин поймали гигантского крокодила, длина которого составила 4,7 метра, а вес – 600 килограммов.

Этот крокодил является самым крупным из когда-либо пойманных в реке Кэтрин. Однако ходят слухи, что там обитают и более крупные рептилии, свыше пяти метров длиной.
Таиланд, пляж, туристы, крокодил

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