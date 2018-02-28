Крокодилы чуть не съели вора, сбегающего от полиции

Козокрад бежал от разъяренной толпы и прынгул в реку

В Малави крокодилы покусали воришку, который прыгнул в реку, спасаясь от погони.

Об этом сообщает южноафриканское издание Daily Sun.

Жители деревни Лазаро погнались за 23-летним мужчиной из деревни Чиквава, его подозревали в краже коз. Толпа догнала его у реки, и он решил прыгнуть в воду.

В реке козокрада немедленно атаковали два крокодила. Один крокодил укусил его за плечо, а другой – за ноги.

По словам констебля Фостера Бенджамина из отделения полиции в Чикваве, подозреваемый закричал и стал яростно отбиваться от хищников. Люди пришли ему на помощь, вытащили из воды и отвезли в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что 37-летняя многодетная американка Лаура Робинсон Гриффин на днях впервые отправилась охотиться на аллигаторов. Неопытной женщине удивительным образом удалось подстрелить четырехметровую рептилию.

Также посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео бой между крокодилом и стадом бегемотов. По словам очевидцев, он сумел выбраться за мгновения до смертельного укуса крупного гиппопотама и скрыться в болоте.



