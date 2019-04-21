Кровавая атака на Шри-Ланке: стало известно о погибших в теракте иностранцах

СМИ и дипломаты различных стран уже подтвердили гибель своих граждан из-за взрывов в Коломбо и других городах

Фото: Reuters

Жертвами серии взрывов, которые на католическую Пасху, 21 апреля, прогремели на Шри-Ланке, стали как минимум 35 граждан из не менее 11 стран, сообщили местные медики.

По данным, обнародованным Национальной больницей в Коломбо, среди погибших – граждане Бангладеш, Дании, Индии, Китая, Марокко, Пакистана, США и Японии. Однако опознание тел продолжается и озвучивать какие-либо окончательные данные невозможно.

Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок тоже подтвердил гибель как минимум одного подданного Голландии, осудив атаки и выразив соболезнования потрясенной терактами Шри-Ланке.

Сообщается также о гибели двух гражданин Турции, четырех туристов из Китая и трех – из Индии. Ранее в индийских СМИ появилась информация, что среди погибших – 58-летняя жительница южного штата Керала.

Министерство иностранных дел Шри-Ланки уведомило британских коллег о гибели трех подданных короны, а также двух обладателей двойного гражданства – Великобритании и США.

По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – украинским дипломатам об этом не сообщали.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.

Как мы уже писали, по последним данным число погибших составляет 217 человек. Кроме того, еще около пяти сотен пострадали.

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