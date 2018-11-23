Кровавое нападение на Генконсульство Китая в Пакистане: появились детали

Вчера, 08:30

Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием, они открыли огонь, а затем подорвали гранату

В Пакистане напали на Консульство Китая. Фото: AFP
В Пакистане напали на Консульство Китая. Фото: AFP

Полиция пакистанского города Карачи ликвидировала трех напавших из числа лиц, совершивших в пятницу атаку на генеральное консульство КНР. По информации телеканала Geo.tv, на их телах были обнаружены пояса смертника.

В результате нападения два полицейских, занимавшихся охраной диппредставительства, погибли, один получил ранения. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. По имеющимся данным, три или четыре человека пытались прорваться внутрь генконсульства через визовый отдел, но были остановлены вооруженными охранниками на проходной. Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием. Они открыли огонь, а затем подорвали гранату.

Дипломаты и другие сотрудники генконсульства не пострадали, сообщает телеканал. Полицейские перекрыли все дороги, ведущие к китайскому диппредставительству. Усилены меры безопасности непосредственно по периметру здания и внутри консульской территории.

Ранее сообщалось, что в США обстреляли консульство Китая.

Также мы писали о нападении на Посольство США в Турции.
Китай, Пакистан, консульство
Источник:

ТАСС

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