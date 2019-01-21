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Кровавый теракт в Афганистане: погибли почти 130 человек – СМИ

Сегодня, 16:33

Сперва около базы Вооруженных сил Афганистана в центре страны взорвался заминированный автомобиль, после чего по зданию открыли огонь

Кровавый теракт в Афганистане: погибли почти 130 человек – СМИ Другие страны Сперва около базы Вооруженных сил Афганистана в центре страны взорвался заминированный автомобиль, после чего по зданию открыли огонь

Не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана.

Как на правах анонимности сообщил агентству Reuters источник в местном министерстве национальной обороны, теракт произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

"У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре", — говорит он.

Вечером 21 января террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль около базы Вооруженных сил Афганистана в административном центре провинции, городе Майданшахр, после чего группа боевиков открыла по зданию огонь.

Источник из числа чиновников провинции подтвердил, что число погибших превысило 100 человек, однако местные власти официально эту информацию пока не подтверждают.

Ответственность за случившееся уже взяли на себя боевики террористической группировки "Талибан".

Напомним, накануне в Афганистане восемь человек погибли и еще около десяти пострадали в результате атаки террористов на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая

Кроме того, не так давно в результате нападения группы вооруженных людей на правительственный комплекс в столице Афганистана Кабуле погибли 43 человека. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана сообщило агентство Синьхуа.

Мы также писали о взрыве в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка Мохаммеда. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Афганистан, теракт, взрыв, талибан, талибы

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Источник:

ТАСС

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