Кровавый теракт в штаб-квартире нефтяной корпорации Ливии: есть жертвы

Сегодня, 13:32

В атаке участвовали шесть человек, среди которых были смертники – один из них привел взрывчатку в действие перед зданием, а другой сделал это внутри

Фото: AFP
Фото: AFP

Группа террористов совершила атаку в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации Ливии, где в прошлом месяце 45 человек приговорили к расстрелу. Как сообщает местный телеканал Ar Raid, жертвами теракта, произошедшего утром 10 сентября, стали не менее шести человек.

Насколько известно, в нападении участвовали шесть  человек, среди которых были смертники – один из них привел взрывчатку в действие перед зданием, а другой сделал это внутри. После этого остальные боевики ворвались в штаб-квартиру, а само здание оказалось охвачено огнем.

Несмотря на то что часть сотрудников компании успела покинуть помещение, некоторых террористы взяли в заложники. 

На данный момент правоохранители оцепили здание и перекрыли все близлежащие дороги. Очевидцы утверждают, что полиция вступила в перестрелку с захватчиками.

В то же время ничего не сообщается о судьбе председателя корпорации Мустафа Саналлы.

Стоит отметить, что штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации находится в правительственном квартале Триполи, неподалеку от Президентского совета и резиденции премьер-министра.

Как уже сообщалось, жертвами последней эскалации насилия в охваченной гражданской войной Ливии стали 66 человек.

Кроме того, ранее мы писали, что в результате атаки на аэропорт Триполи погибли не менее двух десятков человек.

Напомним также о том, что прошедшей зимой четырех украинцев удалось освободить из многолетнего плена в Ливии.
Ливия, теракт, триполи, гражданская война
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Терминал в Ливии. Фото: AFP

Боевики атаковали нефтяные терминалы в Ливии

14 Июня, 15:04

Наступление началось на рассвете в районе двух крупнейших в стране экспортных нефтеналивных терминалов - Рас-Лануф и Эс-Сидр

Другие страны

Фото: AFP

В Ливии захватили одного из лидеров "Аль-Каиды"

18 Июня, 05:01

Главаря террористов удалось захватить, когда у его групы закончились боеприпасы
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

В столице Ливии введен режим ЧС

3 Сентября, 00:45

Вооруженные столкновения между враждующими группировками в южных и западных пригородах ливийской столицы не прекращаются уже неделю

Другие страны

Фото: AFP

15 мигрантов погибли при попытке побега из нелегальной тюрьмы в Ливии

26 Мая, 17:17

Не менее 25 человек получили ранения

Другие страны

Фото: AFP

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами: 11 человек погибли

23 Апреля, 00:41

Во время первой операции патруль береговой охраны смог спасти 83 нелегальных мигранта

Другие страны

Фото: The Telegraph

Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру в президенты Ливии

19 Марта, 22:42

Каддафи руководил Ливией с 1969 года
Загрузка...