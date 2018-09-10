Кровавый теракт в штаб-квартире нефтяной корпорации Ливии: есть жертвы

В атаке участвовали шесть человек, среди которых были смертники – один из них привел взрывчатку в действие перед зданием, а другой сделал это внутри

Группа террористов совершила атаку в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации Ливии, где в прошлом месяце 45 человек приговорили к расстрелу. Как сообщает местный телеканал Ar Raid, жертвами теракта, произошедшего утром 10 сентября, стали не менее шести человек.

Насколько известно, в нападении участвовали шесть человек, среди которых были смертники – один из них привел взрывчатку в действие перед зданием, а другой сделал это внутри. После этого остальные боевики ворвались в штаб-квартиру, а само здание оказалось охвачено огнем.

Несмотря на то что часть сотрудников компании успела покинуть помещение, некоторых террористы взяли в заложники.

На данный момент правоохранители оцепили здание и перекрыли все близлежащие дороги. Очевидцы утверждают, что полиция вступила в перестрелку с захватчиками.

В то же время ничего не сообщается о судьбе председателя корпорации Мустафа Саналлы.

Стоит отметить, что штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации находится в правительственном квартале Триполи, неподалеку от Президентского совета и резиденции премьер-министра.

Как уже сообщалось, жертвами последней эскалации насилия в охваченной гражданской войной Ливии стали 66 человек.

Кроме того, ранее мы писали, что в результате атаки на аэропорт Триполи погибли не менее двух десятков человек.

Напомним также о том, что прошедшей зимой четырех украинцев удалось освободить из многолетнего плена в Ливии.