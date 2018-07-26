Кровавый теракт в Сирии: боевики ИГИЛ убили более 215 человек

Боевики "Исламского государства" убили более 200 человек на подконтрольной правительству территории на юго-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти страны и наблюдателей.

Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейда. Террористы-смертники взорвали взрывчатку в городе Сувейда, еще несколько взрывов произошли в деревнях на север и восток.

Председатель местного департамента здравоохранения в эфире радиостанции Sham FM сообщил о гибели 215 человек. 180 пострадали в результате нападений.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, нападавшие убили более 200 человек, включая многочисленное количество гражданских лиц. В организации отметили, что это самое большое количество жертв в провинции с начала войны.

ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейда, а затем привели в действие взрывные устройства.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Напомним, В мае в сирийской провинции Идлиб взорвался автомобиль, припаркованный рядом со зданиями больницы и управления юстиции. Погибли 12 человек, 25 были ранены.