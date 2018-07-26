Кровавый теракт в Сирии: боевики ИГИЛ убили более 215 человек

Вчера, 12:10

"Солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики "Исламского государства" убили более 200 человек на подконтрольной правительству территории на юго-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти страны и наблюдателей.

Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейда. Террористы-смертники взорвали взрывчатку в городе Сувейда, еще несколько взрывов произошли в деревнях на север и восток.

Председатель местного департамента здравоохранения в эфире радиостанции Sham FM сообщил о гибели 215 человек. 180 пострадали в результате нападений.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, нападавшие убили более 200 человек, включая многочисленное количество гражданских лиц. В организации отметили, что это самое большое количество жертв в провинции с начала войны.

ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейда, а затем привели в действие взрывные устройства.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Напомним, В мае в сирийской провинции Идлиб взорвался автомобиль, припаркованный рядом со зданиями больницы и управления юстиции. Погибли 12 человек, 25 были ранены.
Сирия, теракт, погибшие, ИГИЛ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Mike Freer / airliners.net

В Сирии настаивают, что сбитый "Су" находился в своем пространстве, Израиль отрицает

24 Июля, 16:06

Сирийский военный самолет, сбитый силами израильской ПВО, находился в воздушном пространстве Сирии и атаковал позиции террористов на юге страны

Евросоюз

Фото:twitter.com/AmericanCFLFan

Теракт в Париже: полиция задержала еще одного мужчину

13 Мая, 18:40

Ранее были задержаны родители подозреваемого  
Загрузка...

США

Американcкая авианосная группа. Фото gettyimages

США нанесли удар по Сирии: в ход пошли корабли и авиация

14 Апреля, 07:40

В ночь на 14 апреля Трамп все-так решился ударить по Асаду

Другие страны

фото t.me/warjournal

В Сирии подбили самолет войск Асада

20 Февраля, 21:13

Судьба пилота неизвестна
Загрузка...