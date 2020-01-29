Крупнейшая авиакомпания Британии отменила все рейсы в Китай

Лондон предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай

Фото: REUTERS/Toby Melville

Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты на материковый Китай и обратно из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило агенство AFP со ссылкой на заявление компании.

"Мы немедленно приостановили все полеты на материковый Китай и обратно в соответствии с рекомендацией МИД", - указывается в заявлении.

Во вторник Форин оффис предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай, за исключением самых необходимых.

Реклама

Другие авиакомпании пока отменили лишь часть рейсов в Китай.

Ранее ученые в Австралии сообщили, что они успешно разработали лабораторную версию нового коронавируса из Китая. Теперь образец передадут Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для проведения исследований. Это позволит ускорит разработку вакцины.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухане с населением более 11 млн человек. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР составило почти 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

Также сообщалось, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама