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Крупнейшая авиакомпания Британии отменила все рейсы в Китай

29 января, 11:03

Лондон предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай

Фото: REUTERS/Toby Melville

Фото: REUTERS/Toby Melville

Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты на материковый Китай и обратно из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило агенство AFP со ссылкой на заявление компании.

"Мы немедленно приостановили все полеты на материковый Китай и обратно в соответствии с рекомендацией МИД", - указывается в заявлении.

Во вторник Форин оффис предостерег граждан Соединенного Королевства от поездок в Китай, за исключением самых необходимых.

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Другие авиакомпании пока отменили лишь часть рейсов в Китай.

Ранее ученые в Австралии сообщили, что они успешно разработали лабораторную версию нового коронавируса из Китая. Теперь образец передадут Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для проведения исследований. Это позволит ускорит разработку вакцины.

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REUTERS/Brendan McDermid

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухане с населением более 11 млн человек. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР составило почти 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

Также сообщалось, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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Китай пневмония коронавирус British Airways

Источник: ТАСС

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