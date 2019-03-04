Крупнейшие пожары в Австралии: "стена огня" выжгла 10 тыс. гектаров леса

Распространению огня способствуют климатические условия – в штате Виктория установилась невероятно жаркая и сухая погода

Крупнейшие пожары в Австралии: "стена огня" выжгла 10 тыс. гектаров леса 2019-03-04T12:33:00+02:00 Другие страны Распространению огня способствуют климатические условия - в штате Виктория установилась невероятно жаркая и сухая погода

Более двух тысяч пожарных пытаются обуздать масштабные пожары в австралийском штате Виктория, где зафиксировали абсолютный температурный рекорд – плюс 40 градусов. Из-за шквального ветра потушить пламя не удается третий день подряд.

Местные жители описывают происходящее как "огромную огненную стену".

Лесные пожары бушуют в Западной и Южной Австралии. На пути огня лежат 25 городов. Самый крупный очаг находится в 65 километрах от столицы штата Виктория – города Мельбурн.

Огнем охвачены более 10,5 тыс. гектаров леса в национальном парке Бунип – там дотла выгорели несколько домов и десятки других зданий.

"Пожары не утихают, а лишь распространяются. Очевидно, будет еще больше разрушенных домов", – констатирует спасатель Эндрю Крисп.

Аномальная жара привела уже к трем десяткам лесных пожаров, которые тушат 2000 пожарных, также задействована авиация. Жителям городов, к которых пламя приблизилось вплотную, рекомендуют найти укрытие и не пытаться спасаться самостоятельно.

"Было сложно решиться покинуть дом. Ведь мы не знаем, будет ли нам куда вернуться. Вдруг все выгорит. Даже не представляем. Люди взяли животных, мы взяли самое необходимое. В такие моменты не знаешь, что стоит брать, а что нет", – признается шокированная жительница города Лонгварри Кьер-Энн Клиссолд.

Стоит отметить, что в Австралии сейчас начало осени, но синоптики предостерегают, что завтра в регионе возможна гроза, а, следовательно, новые возгорания от молний.

Напомним, что в конце февраля на французском острове Корсика также вспыхнули масштабные пожары, в результате которых были уничтожены около 1,5 тысячи гектаров леса.

Также сообщалось о лесных пожарах в Новой Зеландии, во время тушения которых произошло крушение пожарного самолета.

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