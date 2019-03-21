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Крупное кораблекрушение в Ираке: десятки погибших

Сегодня, 16:23

Судно с 170 пассажирами опрокинулось и затонуло, следуя по реке Тигр в районе города Мосул

Фото: Pixabay
Крупное кораблекрушение в Ираке: десятки погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/39e/627/5c939e6279843.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/39e/627/5c939e6279843.jpg Другие страны Судно с 170 пассажирами опрокинулось и затонуло, следуя по реке Тигр в районе города Мосул

Не менее шести десятков человек стали жертвами кораблекрушения в Ираке.

Инцидент произошел 21 марта в районе города Мосул на севере Ирака, где по невыясненным на данный момент причинам опрокинулся и затонул паром, который следовал по реке Тигр.

Ссылаясь на очевидцев, местные СМИ сообщают, что на борту находились в основном иракские семьи, которые отдыхали в лесной зоне к северу от Мосула.

В целом на борту судна находилось около 170 человек.

Напомним, ранее в этом месяце в Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром со 120 пассажирами столкнулся с китом. В результате случившегося 87 человек получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, ранее в этом году сообщалось о кораблекрушении судна с украинцами у берегов Турции: грузовое судно класса Volgo-Balt 214 под панамским флагом шло из российского порта Азов в турецкий Самсун. В результате произошедшего погибли шесть человек, включая четырех граждан Украины.

Мы также писали о гибели 13 человек в результате столкновения рыболовного судна под флагом Южной Кореи с танкером вблизи острова Йонхиндо в Желтом море.

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Тег Ирак, корабль, паром, судно, кораблекрушение, Мосул

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Источник:

ТАСС

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