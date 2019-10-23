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Крупные беспорядки в Чили: власть услышала людей

23 октября, 17:24

Президент Себастьян Пиньера обещает демонстрантам реформы и повышение пенсий

Участники массовых акций в Чили добились от власти обещания выполнить требования, которые звучали на митингах.

Президент Себастьян Пиньера пообещал провести реформы, повысить пенсии и снизить тарифы на электроэнергию. Кроме того, государство будет частично покрывать расходы граждан на лечение.

Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Чили полторы недели назад после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

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Акции сопровождались поджогами и мародерством – в частности, демонстранты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

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Фото: Getty Images

В результате массовых беспорядков погибли 15 людей и еще более 150 пострадали. Кроме того, 1462 участника протестов были задержаны.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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Чили протест акция протеста беспорядки демонстрация повышение пенсий

Источник: Сегодня

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