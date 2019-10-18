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Крупный теракт в Афганистане: взорвалась мечеть с сотнями человек

18 октября, 19:51

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку

Фото: REUTERS/Parwiz

Фото: REUTERS/Parwiz

В Афганистане, где менее двух недель пытались подорвать армейский автобус, произошел новый теракт, в результате которого погибли более шести десятков человек.

Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, где в одной из мечетей в районе Хаска Мина прогремела серия взрывов.

Как сообщил представитель губернатора провинции Аттаула Хогяни, атака случилась во время пятничной молитвы 18 октября, когда в храме собралось порядка 250 человек. Жертвами теракт стали не менее 62 человек и еще порядка 60 пострадали.

Из-за взрывов на людей рухнула крыша мечети – завалы здания все еще продолжают разбирать, поэтому количество погибших может вырасти.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся, однако в "Талибане" уже заявили о своей непричастности и осудили произошедшее.

Напомним, ранее в этом месяце талибы напали на управление полиции в афганской провинции Балх, в результате чего погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции.

"Сегодня" также сообщали, что в день проведения президентских выборов в Афганистане произошло 113 нападений боевиков, жертвами которых стали более трех десятков человек. Но движение "Талибан" взяло на себя ответственность только за 64 атаки.

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