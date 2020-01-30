Крушение американского военного самолета в Афганистане: стала известна причина

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Причиной крушения американского военного самолета в афганской провинции Газни стали технические проблемы. Об этом, как сообщил афганский телеканал 1TV, заявил представитель Управления гражданской авиации Афганистана.

По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением этого Управления Гулама Масума, американский военный борт "разбился из-за отказа двигателя". Он также указал, что "пилот самолета пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана, административном центре провинции Пактика, граничащей с Газни".

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Масум отметил, что сотрудники Управления гражданской авиации "находились в контакте с пилотом самолета с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт".

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной движению "Талибан" территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. СМИ сообщили, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды.

"Талибан" взяло на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

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