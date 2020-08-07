Крушение авиалайнера в Индии: новые фото с места трагедии

Погибли 20 человек, еще 140 – получили ранения

Жертвами крушения авиалайнера Boeing 737 в Индии, выполнявшего рейс и Дубая (ОАЭ) в Кожикоде (штат Керала), стали как минимум 19 человек, в том числе два пилота, сообщает Hindustan Times.

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Официальные лица заявили, что 19 человек, в том числе пилот капитан Дипак Васант Сате и второй пилот, погибли в результате аварии и еще более 140 получили ранения, некоторые из них серьезно, пишет издание.

Также сообщается, что на борту трагического рейса AXB1344 Air India Express находилось 190 человек, в том числе 174 пассажира, 10 детей и четыре члена экипажа.

Обновлено: Hindustan Times сообщил, что погибли 20 человек.

Информагентство Reuters публикует первые фото c места крушения авиалайнера.

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Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников.

Известно, что рейс AXB1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса.

Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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