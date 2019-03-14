Крушение Boeing 737 в Эфиопии: СМИ выяснили последние слова пилота
Переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем
Пилот самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о проблемах с управлением самолета. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главного управляющего авиакомпании Теволде Гебремариама.
По его словам, пилот "сообщил авиадиспетчерам о том, что у него проблемы с управлением" и хотел вернуться в аэропорт вылета.
Глава авиакомпании отметил, что переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем, например столкновения самолета с птицами. По мнению издания, это может помочь сузить перечень возможных причин катастрофы.
Ранее сообщалось, что найденные после крушения в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 бортовые самописцы лайнера отправили в Париж для изучения.
Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
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