Крушение Boeing 737 в Индонезии: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 21:52

Пассажирский лайнер со 188 людьми на борту упал в море у побережья острова Ява


Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

 


В Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 188 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети. Спасатели уже прибыли на место крушения, где и обнаружили обломки лайнера.

21.23. На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии нашли первые шесть тел. По данным Национальной поисково-спасательной службы Индонезии, найденные спасателями тела были доставлены в больницу в восточной части Джакарты. К тому же на месте аварии обнаружили обломки, которые являются хвостом самолета.

14.59. Руководитель Агентства по поиску и спасению Индонезии заявил, что на данный момент вопрос о поднятии разбившегося самолета на поверхность не стоит, назвав приоритетными задачами поиск останков погибших и "черных ящиков".

13:21. Спасатели не нашли признаков того, что кто-то пережил крушение авиалайнера компании Lion Air в Индонезии.

12:17. Один из вероятных пассажиров рейса JT610 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение около индонезийского острова Ява 29 октября, избежал смерти в авиакатастрофе.

11:47. Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737 MAX не было

10:27. Около побережья острова Ява спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров Boeing 737. Причина крушения на данный момент неизвестна, а спасатели ищут черный ящик самолета.

09:56. В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что консул Украины в Индонезии проверяет, были ли среди пассажиров граждане Украины.

09:27. Выяснилось, что лайнер Boeing 737 имел неисправность при прошлом полете, которую устранили. СМИ сообщают, что на борту лайнера находились около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Самолетом управлял гражданин Индии капитан Бхавэй Санеджа, который работал в Lion Air с марта 2011 года. 

07:59. Появились первые фото и видео с места авиакатастрофы, куда уже прибыли спасатели. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. Пресс-секретарь Индонезийского национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что на борту лайнера находились 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять членов экипажа.

7:12. Пассажирский самолет Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг, потерпел крушение примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета из аэропорта Джакарты командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.
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