Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела

Сегодня, 21:23

На месте аварии обнаружили обломки, которые являются хвостом самолета

фото AFP
фото AFP

На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии нашли первые шесть тел. Об этом сообщает CNN.

"Спасатели извлекли шесть тел из моря вблизи индонезийской столицы", – говорится в сообщении.

По данным Национальной поисково-спасательной службы Индонезии, найденные спасателями тела были доставлены в больницу в восточной части Джакарты.

К тому же на месте аварии обнаружили обломки, которые являются хвостом самолета.

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Напомним, сегодня, 29 октября, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 Джакарта – Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после взлета. Почти сразу вылета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Как уже сообщалось, на месте крушения работают спасатели. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять членов экипажа.

Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Крушение Boeing 737 в Индонезии: главные подробности, фото и видео".
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