Крушение Boeing в Эфиопии: черные ящики самолета отправили во Францию
Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек
Найденные после крушения в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 бортовые самописцы лайнера отправили в Париж для изучения. Об этом сообщила компания Ethiopian Airlines на своей странице в Twitter.
"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (Accident Investigation Bureau, AIB) отправила параметрический самописец и речевой самописец в Париж для изучения", - говорится в сообщении.
В Париже бортовые самописцы изучат специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасностирешило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
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