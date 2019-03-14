Крушение Boeing в Эфиопии: черные ящики самолета отправили во Францию

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек

Фото: AFP

Крушение Boeing в Эфиопии: черные ящики самолета отправили во Францию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5a6/809/5c85a68093cb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5a6/809/5c85a68093cb0.jpg 2019-03-14T09:13:00+02:00 Другие страны Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек

Найденные после крушения в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 бортовые самописцы лайнера отправили в Париж для изучения. Об этом сообщила компания Ethiopian Airlines на своей странице в Twitter.

"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (Accident Investigation Bureau, AIB) отправила параметрический самописец и речевой самописец в Париж для изучения", - говорится в сообщении.

В Париже бортовые самописцы изучат специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасностирешило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Крушение Boeing в Эфиопии: черные ящики самолета отправили во Францию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.