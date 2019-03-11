Крушение Boeing в Эфиопии: двое человек чудом избежали смерти
Двое предполагаемых пассажиров рейса ET302, вероятно, родились в рубашках, так как от гибели их отделали лишь минуты
Двое пассажиров, которые должны были лететь злополучным рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби 10 марта, благодаря чудесному стечению обстоятельств избежали гибели.
Как поделился на своей странице в Facebook гражданин Греции Антонис Мавропулос, он уже купил билет на самолет, но поскольку не успел на посадку, его пересадили на рейс попозже.
"Я опоздал на рейс на две минуты. Когда я приехал в аэропорт, посадка уже была закрыта. Мне оставалось лишь смотреть, как последние пассажиры идут по туннелю на самолет. Я кричал, чтобы они меня подождали, но этого не произошло. На самом деле рейс меня не ждал, потому что я не сдал багаж", – пишет мужчина.
Спустя шесть минут после взлета самолет исчез с радаров, а Мавропулоса перевели в зал для ожиданий. Когда началась посадка на его следующий рейс, мужчину отвели к начальнику безопасности аэропорта, который сказал ему, что он единственный, кто выжил.
Мужчина поблагодарил всех своих друзей и родственников за беспокойство.
Вторым счастливчиком оказался житель ОАЭ Ахмед Халид, который не успел сесть на самолет из-за задержки в Дубае.
"Я летел из Дубая в Аддис-Абебу, а затем должен был лететь в Найроби. Но из-за задержки в Эмиратах я пропустил этот самолет и должен был улетать следующим", – рассказал он журналистам.
По его словам, вылет его второго самолета также некоторое время откладывался, однако бортпроводники ничего толком не говорили, и лишь со временем стала поступать информация о крушении.
Отец Ахмеда ожидал его в Найроби и, естественно, подумал, что его сын находился на борту упавшего самолета. Однако вскоре после появления шокирующих новостей парень позвонил своему родителю и сказал, что он жив.
Напомним, что на борту самолета, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, находились граждане 33 государств. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров.
Напомним, что похожий случай произошел с одним из вероятных пассажиров рейса JT610 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение около индонезийского острова Ява 29 октября.
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