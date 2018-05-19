Крушение "Боинга" на Кубе: появились подробности и первые версии

По данным мексиканской компании, которой принадлежал самолет, на борту находились 110 человек

Пассажирский лайнер Boeing 737, разбившийся на Кубе, врезался в электрические провода при повороте для возвращения в аэропорт. Об этом сообщает местное издание Granma в своем Twitter со ссылкой на слова очевидцев.

По данным мексиканской компании, которой принадлежал самолет, на борту находились 110 человек.

Также сообщается, что почти все пассажиры самолета, разбившегося в пятницу близ Гаваны, были гражданами Кубы, за исключением пяти иностранцев и членов экипажа.

Экипаж разбившегося на Кубе в пятницу самолета Boeing-737 состоял из граждан Мексики. Это следует из обнародованного заявления Министерства связи и транспорта латиноамериканской страны, передает ТАСС.

Командиром воздушного судна был капитан Хорхе Луис Сантос, вторым пилотом – Мигель Анхель Арреола Рамирес. Кроме них в состав экипажа входили три бортпроводницы – Мария Даниэла Риос, Абигейл Эрнандес Гарсиа и Беатрис Лимон.

Также кубинские СМИ опубликовали видеозапись взрыва потерпевшего у аэропорта Гаваны крушение пассажирского Boeing 737. На кадрах заметна яркая вспышка. Место аварии на видео находится за деревьями. Оттуда впоследствии вырываются клубы открытого пламени.

Местные власти уже предупредили: "ожидать, что новости будут хорошими не стоит". "По всей видимости, погибло большое количество людей", - сказал председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, выступая перед журналистами, передает Reuters.

Разбившийся самолет принадлежал небольшой мексиканской авиакомпании Damojh ("Дамох"), известной также как Global Air ("Глобал эйр"). Она располагает еще двумя воздушными судами модели Boeing 737-300.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности.

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Между тем, сообщается, что мексиканская авиакомпания Damojh ("Дамох"), которая работает под брендом Global Air ("Глобал эйр") и является владельцем разбившегося на Кубе самолета Boeing-737, прошла проверку в ноябре 2017 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства связи и транспорта латиноамериканской страны.

"Аerolineas Damojh S. A. располагает разрешениями, необходимыми для оказания услуг по предоставлению (воздушных судов) в аренду (авиакомпании) Cubana de Aviacion; вся документация авиакомпании соответствует нормам", – сообщили власти Мексики. В заявлении также отмечено, что авиакомпания Damojh прошла плановую "проверку в период с 21 по 24 ноября 2017 года.

Напомним, Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") у мексиканской авиакомпании Global Air ("Глобал эйр"), разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана – Ольгин и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

В результате падения самолета "Боинг 737" на Кубе погибли более 100 человек.

Карлос Альберто Мартинес, директор больницы Каликсто Гарсия в Гаване, сказал Reuters, что туда были госпитализированы четыре жертвы авиакатастрофы. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии,сказал он.

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