Крушение чилийского самолета: в зоне поиска нашли останки людей

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Останки пассажиров чилийского самолета, потерпевшего крушение по пути в Антарктиду, найдены в зоне поиска воздушного судна. Об этом сообщила в среду местная радиостанция со ссылкой на главу региона Магальянес Хосе Фернандеса.

По его словам, военно-воздушные силы республики подтвердили, что "были найдены обломки самолета и останки людей, которые находились на борту".

Как отметил Фернандес, останки еще не доставлены на континент. Поисковая операция продолжается. По словам главы региона, в зоне, откуда экипаж последний раз выходил на связь, были также найдены "колесо самолета, часть шасси и фюзеляжа".

Также ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к самолету.

Военный самолет Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, вылетел в понедельник в 16:55 по местному времени из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. В 18:13 воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

Напомним, спустя месяц после крушения в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолета Ан-72 с россиянами на борту в стране случилась новая авиакатастрофа. В городе Гома рухнул небольшой пассажирский самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee, который направлялся в город Бени. Воздушное судно упало на жилые дома примерно через минуту после взлета. По разным данным, на борту самолета находились 16 либо 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 24 человека. Среди погибших также оказались жители домов, на которые упал самолет, среди них и семья из четыре члена одной семьи.

Двух человек спасли до взрыва самолета.

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