Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности

Сегодня, 08:35

Двум пилотам самолета удалось катапультироваться, и одному из них удалось зажечь сигнальный факел

Фото: www.mod.go.jp
Фото: www.mod.go.jp.
Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cf5/c5d/5c6cf5c5df877.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cf5/c5d/5c6cf5c5df877.jpg Другие страны Двум пилотам самолета удалось катапультироваться, и одному из них удалось зажечь сигнальный факел

Корабли Сил самообороны Японии обнаружили вероятное место падения истребителя-бомбардировщика F-2 Сил самообороны страны, который потерпел крушение в Японском море у побережья западной префектуры Ямагути.

На данный момент министерство обороны страны расследует причины крушения боевого самолета. Об этом сообщил глава ведомства Такэси Ивая.

"Оба летчика спасены и находятся в сознании. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано. Мы приносим свои извинения за этот инцидент. Мы выясняем причину инцидента и после того, как сделаем это, намерены приложить все усилия для предотвращения подобных случаев", – заявил он.

Кроме того, известно, что двум пилотам удалось катапультироваться. Один из них смог зажечь сигнальный факел, что облегчило проведение операции по их спасению.

Напомним, истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны Японии потерпел катастрофу над Японским морем. Истребитель пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.

Кроме того, ранее у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Япония, крушение, самолет, расследование, истребитель, пилоты

Вы сейчас просматриваете новость " Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Японии потерпел крушение боевой самолет

Сегодня, 07:19

Спасатели обнаружили двух пилотов самолета живыми

Крушение самолетов ВВС Индии на авиашоу: появились подробности

Вчера, 11:15

Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм

В Индии столкнулись и потерпели крушение два военных самолета

Вчера, 09:36

Самолеты столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа

В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение вертолет

17 февраля, 08:19

Пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно, его жизни ничего не угрожает

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Водитель, избивший школьника, оказался чемпионом мира по боксу

В ВМСУ рассказали, когда получат сверхмалые подводные лодки

Как Юлия Тимошенко хочет возвращать Донбасс и Крым

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

На берег залива в Японии выбросилась самая длинная рыба в мире
Загрузка...

ТОП-5 самых больших бюджетов городов-миллионников: богатый Киев и скромный Львов

Вчера, 07:38

"Сегодня" сравнила, сколько денег тратят крупные украинские города и на что

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Стали известны новые причины развода Ани Лорак