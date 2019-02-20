Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности

Двум пилотам самолета удалось катапультироваться, и одному из них удалось зажечь сигнальный факел

Фото: www.mod.go.jp.

Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cf5/c5d/5c6cf5c5df877.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cf5/c5d/5c6cf5c5df877.jpg 2019-02-20T08:35:00+02:00 Другие страны Двум пилотам самолета удалось катапультироваться, и одному из них удалось зажечь сигнальный факел

Корабли Сил самообороны Японии обнаружили вероятное место падения истребителя-бомбардировщика F-2 Сил самообороны страны, который потерпел крушение в Японском море у побережья западной префектуры Ямагути.

На данный момент министерство обороны страны расследует причины крушения боевого самолета. Об этом сообщил глава ведомства Такэси Ивая.

"Оба летчика спасены и находятся в сознании. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано. Мы приносим свои извинения за этот инцидент. Мы выясняем причину инцидента и после того, как сделаем это, намерены приложить все усилия для предотвращения подобных случаев", – заявил он.

Кроме того, известно, что двум пилотам удалось катапультироваться. Один из них смог зажечь сигнальный факел, что облегчило проведение операции по их спасению.

Напомним, истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны Японии потерпел катастрофу над Японским морем. Истребитель пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.

Кроме того, ранее у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.