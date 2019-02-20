Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности
Двум пилотам самолета удалось катапультироваться, и одному из них удалось зажечь сигнальный факел
Корабли Сил самообороны Японии обнаружили вероятное место падения истребителя-бомбардировщика F-2 Сил самообороны страны, который потерпел крушение в Японском море у побережья западной префектуры Ямагути.
На данный момент министерство обороны страны расследует причины крушения боевого самолета. Об этом сообщил глава ведомства Такэси Ивая.
"Оба летчика спасены и находятся в сознании. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано. Мы приносим свои извинения за этот инцидент. Мы выясняем причину инцидента и после того, как сделаем это, намерены приложить все усилия для предотвращения подобных случаев", – заявил он.
Кроме того, известно, что двум пилотам удалось катапультироваться. Один из них смог зажечь сигнальный факел, что облегчило проведение операции по их спасению.
Напомним, истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны Японии потерпел катастрофу над Японским морем. Истребитель пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.
Кроме того, ранее у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек.
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