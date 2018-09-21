Крушение парома в Танзании: число погибших увеличилось до 136

Сегодня, 20:26

Спасателям удалось вытащить из воды и спасти 37 пострадавших

Фото: citizentv.co.ke
Фото: citizentv.co.ke

В Танзании в результате крушения пассажирского парома погибли по меньшей мере 136 человек. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на информагентство Reuters.

При этом отмечается, что спасателям удалось вытащить из воды и спасти 37 пострадавших.

Сообщается, что на данный момент спасательная операция на озере в Африке продолжается.

Ранее отмечалось, что в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании погибли 86 человек.

Паром MV Nyerere перевернулся и затонул между островами Укора и Буголора накануне, 20 сентября.

По данным местных СМИ, он был перегружен – на борту находились до 500 человек. Однако точная причина крушения транспортного средства до сих пор не названа.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром

18 пассажиров судна удалось спасти, четыре человека погибли на месте, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человека. Число пассажиров, находившихся на борту лодки, могло в пять раз превышать ее вместимость. 

Операцию прервали по причине технических трудностей, с которыми столкнулись спасатели. Непредсказуемые течения, ледяная и мутная вода, а также глубина крупнейшего водоема вулканического происхождения в мире сделали практически невозможным продолжение поисков пропавших без вести.
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