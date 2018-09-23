Крушение парома в Танзании: спасатели достали из воды более 200 тел погибших

Количество жертв в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 218 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал TBC.

Отмечается, что спасатели подготовили на берегу у места катастрофы гробы для погибших, которых продолжают находить после катастрофы.

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Президент Танзании Джон Магуфури приказал сделать все возможное для того, чтобы найти и арестовать всех виновных в перегрузе парома, что и привело к его крушению. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

В Танзании объявили четырехдневный национальный траур.

Ранее сообщалось, что количество жертв превысило 150 человек. По словам местных властей, иностранных граждан среди погибших не было.

Напомним, крушение парома MV Nyerere в Танзании произошло между островами Укора и Буголора на озере Виктория.

Спасательная операция на озере в Африке продолжается.