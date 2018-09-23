Крушение парома в Танзании: спасатели достали из воды более 200 тел погибших

Сегодня, 09:24

В Танзании объявили четырехдневный национальный траур

Фото: AFP
Фото: AFP

Количество жертв в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 218 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал TBC.

Отмечается, что спасатели подготовили на берегу у места катастрофы гробы для погибших, которых продолжают находить после катастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Танзании Джон Магуфури приказал сделать все возможное для того, чтобы найти и арестовать всех виновных в перегрузе парома, что и привело к его крушению. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

В Танзании объявили четырехдневный национальный траур.

Ранее сообщалось, что количество жертв превысило 150 человек. По словам местных властей, иностранных граждан среди погибших не было.

Напомним, крушение парома MV Nyerere в Танзании произошло между островами Укора и Буголора на озере Виктория.

Спасательная операция на озере в Африке продолжается.
траур, жертвы, спасатели, Африка, паром, спасательная операция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Pixabay

Масштабные наводнения в Мексике: люди передвигаются по улицам на лодках

Вчера, 18:05

Дороги и подвалы затоплены водой

Другие страны

Фото: AFP

Крушение парома в Танзании: количество жертв превысило 150 человек

Вчера, 14:31

Число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров пока точно не установлено
Загрузка...

США

Фото: AFP

Из-за урагана "Флоренс" в США погибли две пациентки психбольницы

20 Сентября, 09:34

Трагедия произошла в штате Южная Каролина

Другие страны

citizentv.co.ke

В Танзании затонул паром с пассажирами, десятки погибших

20 Сентября, 22:44

Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен
Загрузка...