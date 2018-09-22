Крушение парома в Танзании: количество жертв превысило 150 человек

Сегодня, 14:31

Число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров пока точно не установлено

Фото: AFP
Фото: AFP

Количество жертв в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 151 человека. Об этом сообщили в субботу, 22 сентября, местные СМИ.

"Спасательные операции возобновились утром", – передал местный телеканал Ти-Би-Си.

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По словам местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.

Число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров пока точно не установлено. Очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Спасательная операция на озере в Африке продолжается.

Ранее сообщалось о 136 погибших в результате крушения парома. При этом отмечалось, что спасателям удалось вытащить из воды и спасти 37 пострадавших. 

Напомним, крушение парома MV Nyerere в Танзании произошло между островами Укора и Буголора на озере Виктория. 

По данным местных СМИ, он был перегружен – на борту находились до 500 человек. Однако точная причина крушения транспортного средства до сих пор не названа.
Танзания, крушение, жертвы, паром, очевидцы
Источник:

Интерфакс-Украина

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