Крушение российского АН-26 в Сирии: найден "черный ящик"

Его доставили на базу в Хмеймиме

На месте крушения Ан-26 в Сирии был найден "черный ящик". Его доставили на базу в Хмеймиме.

Об этом сообщают iz.ru.

Известно, что самолет упал недалеко от трассы Дамаcк–Латтакия. О крушении воздушного судна сообщили местные жители. Тушением пожара занимались спасатели из города Джабли, который находится в 2 км от базы.

Появилась также и информация о находившихся в самолете людях. За штурвалом разбившегося в Сирии Ан-26 находился майор Смирнов. Также на борту находились и гражданские лица.

Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. Разбился самолет в 14:51 по местному времени.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, сказали в министерстве. Там отметили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".