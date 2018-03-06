Крушение российского Ан-26 в Сирии: появились новые подробности

По плану самолет выполнял простейший перелет, а тело командира – майора Смирнова – до сих пор не удалось найти

Самолет Ан-26, потерпевший катастрофу в Сирии, совершал перелет с аэродрома под Алеппо, полет проходил в при очень простых погодных условиях.

Самолет совершал полет с авиабазы Кувейрис в провинции Алеппо на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Расстояние между базами составляет чуть менее 200 километров.

"Это был внутренний перелет", – сказал один из источников.

"Полет выполнялся в простых метеоусловиях. На протяжении всего маршрута была малооблачная погода", – сказал другой источник.

По предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность, сказали в Минобороны. Основная версия крушения на данный момент – ошибка пилотирования.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", – уточнили в военном ведомстве.

Тело командира – майора Смирнова – до сих пор не удалось найти. При нем был полный список тех, кто находился на борту.

По предварительным данным, разбившийся в Сирии Ан-26 с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.