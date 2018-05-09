Крушение российского вертолета в Сирии: опубликовано видео

Сегодня, 02:43

В Сети появилось видео обломков российского боевого вертолета Ка-52 Аллигатор после крушения в Сирии

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В сети появилось видео с обломками российского вертолета Ка-52, который потерпел крушение в Сирии 7 мая.

Запись опубликована в Twitter на странице блогера с ником IgorGirkin, который отметил, что ее авторами являются террористы ИГИЛ.

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"Исламское Государство опубликовало обломки разбившегося российского вертолета Ка-52 в районе города Меядин, провинция Дейр-эз-Зор", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли. 

После падение самолета появились фото и подробности от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве выдвинули версию, что причиной падения истребителя могла стать птица.
Россия, видео, Сирия, крушение, вертолет, ИГИЛ
Источник:

"Сегодня"

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