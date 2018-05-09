Крушение российского вертолета в Сирии: опубликовано видео

В Сети появилось видео обломков российского боевого вертолета Ка-52 Аллигатор после крушения в Сирии

В сети появилось видео с обломками российского вертолета Ка-52, который потерпел крушение в Сирии 7 мая.

Запись опубликована в Twitter на странице блогера с ником IgorGirkin, который отметил, что ее авторами являются террористы ИГИЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В России упал вертолет: пилот чудом выжил

"Исламское Государство опубликовало обломки разбившегося российского вертолета Ка-52 в районе города Меядин, провинция Дейр-эз-Зор", – говорится в сообщении.

Исламское Государство опубликовало обломки разбившегося российского вертолета Ка-52 в районе города Меядин, провинция Дейр-эз-Зор. pic.twitter.com/M4sQdyWroc — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 8 мая 2018 г.

Напомним, 3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли.

После падение самолета появились фото и подробности от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве выдвинули версию, что причиной падения истребителя могла стать птица.



