Крушение самолета на Кубе: сообщается о большом количестве жертв
На Кубе при взлете разбился самолет
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
На Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.
Об этом сообщают кубинские СМИ.
Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.
.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU— Paul P. Murphy (@murphy_paulp) 18 мая 2018 г.
На место приехали службы скорой помощи. Местные жители рассказали, что видели, как выживших пасажиров, отвозили в машинах скорой помощи.
Также по информации СМИ, трое пассажиров, которые находились на борту самолета Boeing 737, разбившегося на Кубе, находятся в критическом состоянии.
Также на место аварии отправились государственные служащие и президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Он заявил о "большом количестве жертв".
Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Также неизвестна причина падения самолета.
"Этот самолет арендовала национальная авиакомпания Cubana, которая в течение последних месяцев прекратила пользоваться многими старыми самолетами из-за механических проблем", – отмечает агентство AFP.
Самолет выполнял внутренний рейс из столицы Кубы Гаваны до города Ольгин. Он потерпел крушение между аэропортом на юге Гаваны и соседним городом Сантьяго де лас-Вегас.
Напомним, в марте недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. На борту самолета находился 71 человек, – 67 пассажиров и 4 члена экипажа.
Ранее в результате крушения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс Тегеран-Ясудж в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан погибли 66 человек.