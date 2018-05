Крушение самолета на Кубе: сообщается о большом количестве жертв

На Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Об этом сообщают кубинские СМИ.

Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.

.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU