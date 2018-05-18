Крушение самолета на Кубе: сообщается о большом количестве жертв

На Кубе при взлете разбился самолет

На Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Об этом сообщают кубинские СМИ.

Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.

.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU — Paul P. Murphy (@murphy_paulp) 18 мая 2018 г.

На место приехали службы скорой помощи. Местные жители рассказали, что видели, как выживших пасажиров, отвозили в машинах скорой помощи.

Также по информации СМИ, трое пассажиров, которые находились на борту самолета Boeing 737, разбившегося на Кубе, находятся в критическом состоянии.

Также на место аварии отправились государственные служащие и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Он заявил о "большом количестве жертв".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Алжире разбился военный самолет Ил-76, погибли 200 человек

Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Также неизвестна причина падения самолета.

"Этот самолет арендовала национальная авиакомпания Cubana, которая в течение последних месяцев прекратила пользоваться многими старыми самолетами из-за механических проблем", – отмечает агентство AFP.

Самолет выполнял внутренний рейс из столицы Кубы Гаваны до города Ольгин. Он потерпел крушение между аэропортом на юге Гаваны и соседним городом Сантьяго де лас-Вегас.

Напомним, в марте недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. На борту самолета находился 71 человек, – 67 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее в результате крушения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс Тегеран-Ясудж в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан погибли 66 человек.