Крушение самолета в Индии: в МИД сообщили, были ли на борту украинцы

Министерство иностранных дел заявило, что на борту разбившегося при посадке в Индии самолета украинских граждан не было.

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Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, – информирует УНИАН.

"Консул Посольства Украины в Индии сообщил, что по предварительной информации на борту самолета граждан Украины не было", – сказал Коваленко.

Известно, что рейс IX-1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса.

Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

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Минимум 15 человек погибли и еще несколько десятков пострадали в результате жесткой посадки авиалайнера в городе Кожикоде (штат Керала). На борту лайнера находились 174 пассажира, два пилота и еще пять членов экипажа.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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