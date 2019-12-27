Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео

Погибли 12 человек, состояние еще шести остается крайне тяжелым

В ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 12 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором публикует главные новости об авикатастрофе, выкладывает фото и видео:

11:42 Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы.

"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", – сказал чиновник.

11:35 В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air:

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10:58 В отечественном МИДе рассказали о состоянии украинцев, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане. Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, у наших соотечественников травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником.

Список погибших:

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1. Николай Асташов, 1971 года рождения.

2. Рустам Кайдаров, 1940 года рождения.

3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения.

4. Базархан Карибаева, 1974 года рождения.

5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения.

6. Абай Нурбеков, 1986 года рождения.

7. Аршат Исина.

8. Сания Аманжол.

9. Дана Круглова, 1984 года рождения.

10. Каирхан Туматов, 1955 года рождения.

11. Валерий Ануфриев.

12. Имина Оспанова, 1963 года рождения.

10:40 На месте крушения самолета были найдены бортовые самописцы, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследований", — рассказал он.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bak Air выполнял плановый внутренний рейс Z9 2100 по маршруту Алматы — Нур-Султан. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. При взлете авиалайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего врезался с двухэтажное здание.

Изначально сообщалось о гибели семи человек, затем число жертв выросло до 15-ти, однако Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало список погибших, согласно которому, жертвами трагедии стали 12 человек, в том числе командир воздушного судна.

Как сообщила пресс-служба МВД Казахстана, в самолете находились граждане Украины, Кыргызстана, Китая и Казахстана.

Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия, которая уже прибыла на место трагедии, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траурным днем с связи с авиакатастрофой.

Видео: Reuters

Напомним, 9 декабря самолет ВВС Чили потерпел крушение на пути в Антарктиду. На его борту находились 38 человек – 17 членов экипажа и 21 пассажир. Погибли все.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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