Крушение самолета в Пакистане: погибли почти 100 человек

В результате крушения самолета в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление органов здравоохранения и властей страны.

Как рассказали в департаменте здравоохранения провинции Синд, к настоящему моменту обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа, установлены личности 19 человек.

Два находившихся на борту человека выжили. Оба пациента госпитализированы с ожогами, есть несколько переломов, но они в стабильном состоянии. Всего на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа.

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Как минимум 11 жителей района, где произошло крушение, получили ранения и травмы, в основном это женщины, поскольку инцидент произошел прямо во время пятничной молитвы, мужчин не было дома. В результате крушения разрушены несколько домов.

Спасательная операция шла всю ночь и продолжается в субботу, 23 мая, утром.

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Министр авиации Пакистана Гулам Хан заявил, что командир лайнера был очень опытным, а самолет был технически исправный. Незадолго до крушения пилот сообщил авиадиспетчерам о технической неполадке на борту. По словам очевидцев, слова которых приводит портал Dawn, самолет пытался два или три раза зайти на посадку.

Авиакомпания начала расследование причин крушения.

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Ранее сообщалось, что самолет, который потерпел крушение в Пакистане, недавно прошел техобслуживание . С 21 марта, когда было приостановлено авиасообщение из-за коронавируса, самолет совершил всего лишь 8 рейсов.

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