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Крушение самолета в Пакистане: стало известно о выживших (фото и видео)

22 мая, 16:20

Станислав Кожемякин

Сообщается о переживших авиакатастрофу пассажирского лайнера PIA в Карачи

В результате крушения пассажирского самолета Pakistan International Airlines (PIA) в густонаселенном районе крупнейшего пакистанского города Карачи выжили как минимум двое человек.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на представителей гражданской авиации страны. Хотя прибывший на место трагедии мэр Карачи Васим Ахтар утверждает, что никто из находившихся на борту лайнера не выжил.

"На данный момент мы считаем, что выживших нет, но эта информация еще должна быть подтверждена", — сказал градоначальник.

По его словам, в результате падения были также разрушены шесть домов – военные и спасатели разбирают завалы, под которыми уже обнаружили тела как минимум двух погибших.

По данным портала Flightradar24, рухнувший лайнер Airbus А320 построили 15 лет назад.

Ранее гендиректор PIA Аршад Малик рассказал, что последними словами пилота стало заявление о неисправности с двигателем самолета.

"Мы потеряли двигатель", – сказал пилот перед тем, как связь исчезла.

22 мая лайнер Airbus A320 национального перевозчика Pakistan International Airlines, выполняя рейс Лахор – Карачи, рухнул на жилые кварталы, не долетев около минуты до международного аэропорта Джинна. На борту воздушного судна находились 97 человек, включая 12 членов экипажа и 85 пассажиров, в том числе восемь детей.

Несколько лет назад в Пакистане разбился другой самолет PIA – ATR-42 с 47 людьми на борту врезался в склон горы в районе города Хавелиан на севере страны. В результате трагедии никто не выжил.

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Пакистан крушение самолет авиакатастрофа

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