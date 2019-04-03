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Крушение самолета в Северной Македонии: появились новые подробности и фото

Сегодня, 10:53

В авиакатастрофе погибла семья из Болгарии

Фото: kurir.mk
Фото: kurir.mk.
Крушение самолета в Северной Македонии: появились новые подробности и фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/461/1ca/5ca4611caa67c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/461/1ca/5ca4611caa67c.png Другие страны В авиакатастрофе погибла семья из Болгарии

В Северной Македонии спасатели уже обнаружили останки потерпевшего катастрофу самолета Cessna P210N и тела четырех пассажиров. Об этом сообщает местное издание Kurir.

По данным издания, в авиакатастрофе погибла известная в Болгарии адвокат Калина Корназева-Бошнакова, женщине было 47 лет. Отец погибшей – известный болгарский юрист, бывший министр юстиции и депутат Петр Корназев. Жертвами крушения стали и дочери женщины – 14-летняя Гергана и 18-летняя Биляна. Самолет пилотировал глава семьи, Георгий Бошнаков. По данным болгарских СМИ, мужчина был бизнесменом и имел компанию по переработке отходов.

Отметим, что трагедия произошла в плохих метеорологических условиях. Самолет упал в горах в труднодоступной местности, в 35 километрах от Скопье.

Напомним, не так давно в канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.

Также сообщалось, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Кроме того, четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

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Тег крушение, самолет, Северная Македония

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