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Крушение самолетов ВВС Индии на авиашоу: появились подробности

Сегодня, 11:15

Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм

Фото: twitter.com/anusharavi10
Фото: twitter.com/anusharavi10.
Крушение самолетов ВВС Индии на авиашоу: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc7/4c1/5c6bc74c13ede.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc7/4c1/5c6bc74c13ede.jpg Другие страны Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм

В Индии скончался один из пилотов военных самолетов Hawk Mk.132, ранее в этот день потерпевших крушение на юго-западе страны.

Как уточняет NDTV, в результате случившегося пострадали не два, а три члена экипажей - командир эскадрильи Тиджишвар Сингх, а также винг-командеры Виджай Шелке и Сахил Ганди. Хотя все они успешно катапультировались, позже последний скончался от полученных травм.

Напомним, инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.

Самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

Самолеты были приняты на вооружение в 2015 году.

Кроме того, в начале месяца при выполнении испытательного полета после модернизации в Бенгалуру потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны Mirage 2000. Во время инцидента оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил.

Мы также писали, что на прошлой неделе во время тренировочной миссии у Похранского гарнизона неподалеку от индийского города Джайсалмер потерпел крушение истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил.

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Тег Индия, крушение, самолет, истребитель, авиакатастрофа, авиашоу

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Источник:

ТАСС

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