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Крушение судна в Конго: десятки погибших, сотни пропавших без вести

27 мая, 01:31

Большая часть людей, находившихся на судне, это учителя. Они плыли на судне для того, чтобы получить зарплату

Фото: Getty Images

На северо-западе Демократической Республики Конго в результате крушения судна на озере Маи-Ндомбе погибли по меньшей мере 30 человек, еще 200 пропали без вести.

Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба.

По оценке властей, на судне находились несколько сотен человек. Отмечается, что более 80 человек удалось спасти.

По его словам, большая часть людей, находившихся на судне, это учителя. Они плыли на судне для того, чтобы получить зарплату.

Причина аварии не называется, но по предварительным данным, судно могло затонуть из-за перегруза.

Ранее мы писали о том, что жертвами затопления пассажирского парома на реке Тигр вблизи города Мосул стали 103 человека.


Как уже сообщалось, катастрофа произошла во время празднования прихода весны. По предварительным данным, причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

Кроме того, большое количество жертв объясняют сильным течением на реке Тигр, где произошло кораблекрушение, и тем, что большинство погибших были детьми.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди уже выразил свои соболезнования близким погибших и приказал немедленно расследовать обстоятельства случившегося.

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Тег Конго, крушение, погибшие, судно

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