Крушение вертолета с пограничниками в Иране: есть погибшие

Вертолет пограничных сил Исламской республики рухнул недалеко от границы с Ираком

Фото: Pixabay

Крушение вертолета с пограничниками в Иране: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dbf/2aa/5cadbf2aaef95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dbf/2aa/5cadbf2aaef95.jpg 2019-04-10T13:03:19+03:00 Другие страны Вертолет пограничных сил Исламской республики рухнул недалеко от границы с Ираком

В результате крушения вертолета на западе Ирана, где ранее в этом месяце в провинции Чахармахал и Бахтияри разбился вертолет, как минимум один человек погиб и еще трое пострадали.

Как сообщает местное агентство Tasnim, авиакатастрофа с вертолетом пограничных сил Исламской республики случилась 10 апреля в провинции Западный Азербайджан недалеко от границы с Ираком.

На место происшествия прибыли военные спасатели и несколько карет скорой помощи.

Причины катастрофы и прочие подробности случившегося пока что остаются невыясненными.

После ЧП на место крушения отправился губернатор провинции, которому из-за этого пришлось прервать свою рабочую поездку по региону.

Напомним, ранее в окрестностях иранской столицы Тегеран разбился грузовой самолет Boeing 707 – при посадке самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек. Причиной аварии стала ошибка пилотов, приземлившихся не в том аэропорту.

Мы также писали опожаре, который произошел в самолете в аэропорту иранской столицы "Мехрабад". На борту самолета во время пожара находились 100 человек.

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