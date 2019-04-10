Крушение вертолета с пограничниками в Иране: есть погибшие
Вертолет пограничных сил Исламской республики рухнул недалеко от границы с Ираком
В результате крушения вертолета на западе Ирана, где ранее в этом месяце в провинции Чахармахал и Бахтияри разбился вертолет, как минимум один человек погиб и еще трое пострадали.
Как сообщает местное агентство Tasnim, авиакатастрофа с вертолетом пограничных сил Исламской республики случилась 10 апреля в провинции Западный Азербайджан недалеко от границы с Ираком.
На место происшествия прибыли военные спасатели и несколько карет скорой помощи.
Причины катастрофы и прочие подробности случившегося пока что остаются невыясненными.
После ЧП на место крушения отправился губернатор провинции, которому из-за этого пришлось прервать свою рабочую поездку по региону.
Напомним, ранее в окрестностях иранской столицы Тегеран разбился грузовой самолет Boeing 707 – при посадке самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек. Причиной аварии стала ошибка пилотов, приземлившихся не в том аэропорту.
Мы также писали опожаре, который произошел в самолете в аэропорту иранской столицы "Мехрабад". На борту самолета во время пожара находились 100 человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Крушение вертолета с пограничниками в Иране: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казахстане рухнул вертолет с военными: есть погибшие
На борту потерпевшего крушение на юге страны Ми-8 находились 13 человек
В Кении потерпел крушение вертолет: погибли пять человек
Спасатели нашли обломки вертолета и тела погибших
Крушение вертолета в Чехии: есть погибшие
Крушение произошло на востоке страны – после падения воздушное судно загорелось и взорвалось
В Турции потерпел крушение вертолет: погибли четверо военных
Вертолет упал в жилом квартале между домами