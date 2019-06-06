Крушение вертолета в горах Грузии: есть погибшие
Воздушное судно было почти новым и направлялось в одну из гостиниц в центральной части страны
В Грузии, где на прошлой неделе в результате ДТП погиб украинец, не менее трех человек стали жертвами авиакатастрофы.
Трагедия произошла 6 июня недалеко от населенного пункта в высокогорном районе Казбеги, где потерпел крушение вертолет частной компании "Авиатор плюс".
В корпорации Adjaragroup, которая владеет "Авиатор плюс", сообщили, что перед трагедией вертолет BELL 505 2018 года выпуска направлялся в гостиницу Rooms Hotel Kazbegi, расположенную в Казбегском районе, а среди погибших оказались пилот и два сотрудника отеля.
Причины случившегося выясняются. По факту произошедшего начато расследование и возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек.
По одной из версий вертолет рухнул после столкновения с высоковольтной линией электропередачи.
Напомним, что в мае на столицу Грузии обрушились ливни и град – в нескольких районах Тбилиси собралось воды чуть ли не по колено.
Кроме того, в апреле север Грузии парализовали снегопады, из-за которых фермерам пришлось отложить посевную, ведь местами высота осадков доходит по колено.
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