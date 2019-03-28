Крушение военного вертолета в Казахстане: новые подробности

Полет проходил в сложных метеорологических условиях, в ночное время

Вертолет Ми-8. Фото: Flickr.

Крушение военного вертолета в Казахстане: новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c7a/4d3/5c9c7a4d3f95d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c7a/4d3/5c9c7a4d3f95d.jpg 2019-03-28T09:40:00+02:00 Другие страны Полет проходил в сложных метеорологических условиях, в ночное время

Вертолет Министерства обороны Казахстана, в среду потерпевший крушение в Кызылординской области, принадлежал воинской части Актауского гарнизона. Об этом сообщил журналистам в четверг депутат Сената (верхней палаты парламента) Казахстана, космонавт и пилот Талгат Мусабаев.

"Машина принадлежала воинской части 30153 Актауского гарнизона, полет выполнялся звеном вертолетов Ми-8. Этот полет был в рамках специального учения, проводившегося Министерством обороны. Производился перелет этого звена из Актау в Шымкент с посадками в Бейнеу, затем на аэродром Крайний – вы знаете, это Байконур. После вылета из Байконура через несколько минут метка этого вертолета на радиолокаторах диспетчерской службы пропала", - рассказал Мусабаев.

По его словам, позже было выяснилось, что вертолет упал, разрушился и полностью сгорел. Как отметил депутат, полет проходил в сложных метеорологических условиях, в ночное время.

"Вертолет Ми-8 – это очень надежный, давно доработанный со всех сторон вертолет, который выпускался еще в советское время. Но это не значит, что этот вертолет был выпущен давно. Это один из новых вертолетов, прошедших все типы регламентных работ, и он соответствовал полностью летной годности", - подчеркнул Мусабаев.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.

Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госорганам изучить причины крушения.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мною даны поручения соответствующим государственным органам по изучению причин крушения вертолета, а также оказанию необходимой помощи семьям погибших", - говорится в сообщении.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.