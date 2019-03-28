Крушение военного вертолета в Казахстане: новые подробности
Полет проходил в сложных метеорологических условиях, в ночное время
Вертолет Министерства обороны Казахстана, в среду потерпевший крушение в Кызылординской области, принадлежал воинской части Актауского гарнизона. Об этом сообщил журналистам в четверг депутат Сената (верхней палаты парламента) Казахстана, космонавт и пилот Талгат Мусабаев.
"Машина принадлежала воинской части 30153 Актауского гарнизона, полет выполнялся звеном вертолетов Ми-8. Этот полет был в рамках специального учения, проводившегося Министерством обороны. Производился перелет этого звена из Актау в Шымкент с посадками в Бейнеу, затем на аэродром Крайний – вы знаете, это Байконур. После вылета из Байконура через несколько минут метка этого вертолета на радиолокаторах диспетчерской службы пропала", - рассказал Мусабаев.
По его словам, позже было выяснилось, что вертолет упал, разрушился и полностью сгорел. Как отметил депутат, полет проходил в сложных метеорологических условиях, в ночное время.
"Вертолет Ми-8 – это очень надежный, давно доработанный со всех сторон вертолет, который выпускался еще в советское время. Но это не значит, что этот вертолет был выпущен давно. Это один из новых вертолетов, прошедших все типы регламентных работ, и он соответствовал полностью летной годности", - подчеркнул Мусабаев.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.
Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госорганам изучить причины крушения.
"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мною даны поручения соответствующим государственным органам по изучению причин крушения вертолета, а также оказанию необходимой помощи семьям погибших", - говорится в сообщении.
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