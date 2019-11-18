Крушились стекла машин и домов: видео аномального града в Австралии

Фото: twitter.com/___moonjunwon

Пока австралийский штат Новый Южный Уэльс страдает от опустошающих пожаров, на северо-востоке Австралии выпал град колоссальных размеров.

Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата.

Видео: Twitter

Льдины размером с куриное яйцо оборвали электропровода, оставив без света почти 20 тысяч домов. Кроме того, град разбил стекла автомобилей, домов и предприятий.

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Видео: Twitter

Как сообщает ABC, синоптики заранее предупреждали жителей штата об ухудшении погоды – граде, грозе и ураганном ветре.

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Напомним, что ранее в этом году в штате Квинсленд более 400 человек эвакуировали из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями – затоплены оказались города на севере и северо-западе штата.

Кроме того, в сентябре Квинсленд охватил огонь – пожарники зафиксировали 140 очагов возгорания в лесах. Полтысячи человек были эвакуированы. Пламя разносилось сильными ветрами, которые быстро распространяли огонь по сухостою.

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