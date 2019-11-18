Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Крушились стекла машин и домов: видео аномального града в Австралии

18 ноября, 13:21

Синоптики заранее предупредили жителей штата об ухудшении погоды

Фото: twitter.com/___moonjunwon

Фото: twitter.com/___moonjunwon

Пока австралийский штат Новый Южный Уэльс страдает от опустошающих пожаров, на северо-востоке Австралии выпал град колоссальных размеров.

Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата.

Видео: Twitter

Льдины размером с куриное яйцо оборвали электропровода, оставив без света почти 20 тысяч домов. Кроме того, град разбил стекла автомобилей, домов и предприятий.

Реклама

Видео: Twitter

Как сообщает ABC, синоптики заранее предупреждали жителей штата об ухудшении погоды – граде, грозе и ураганном ветре.

В тренде
В российском колледже произошла стрельба: есть погибшие

Напомним, что ранее в этом году в штате Квинсленд более 400 человек эвакуировали из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями – затоплены оказались города на севере и северо-западе штата.

Кроме того, в сентябре Квинсленд охватил огонь – пожарники зафиксировали 140 очагов возгорания в лесах. Полтысячи человек были эвакуированы. Пламя разносилось сильными ветрами, которые быстро распространяли огонь по сухостою.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Австралия погода климат град стихийное бедствие

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видеоДругие страны
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видеоFun
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400Другие страны
Авиаудар по Дамаску: ВВС Израиля уничтожили сына командира
Авиаудар по Дамаску: ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада"Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...