Исчезновение Ким Чен Ына: кто заменит лидера Северной Кореи, если вождь не вернется

На фоне слухов то ли о серьезной болезни, то ли даже о смерти вождя Северной Кореи в западных средствах массовой информации появились версии, кто сможет заменить на высшем государственном посту Ким Чен Ына в случае, если слухи все же найдут подтверждение. Чаще всего в материалах масс-медиа фигурирует имя младшей сестры Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон. Якобы именно Ким Ё Чжон, которая в последнее время очень часто появлялась с Ким Чен Ыном, может стать новым вождем северокорейского народа. Эксперты "Сегодня" утверждают: это невозможно по определению.

Для того, чтобы понять, почему – достаточно немного знать менталитет корейцев и историю КНДР. История же свидетельствует о следующих неоспоримых фактах. Во-первых, чтобы перестать быть руководителем КНДР, необходимо умереть. Во-вторых, чтобы стать вождем, нужно быть Кимом. В-третьих, чтобы возглавить Северную Корею, нужно родиться мальчиком.

Хорошо подготовленный преемник

В принципе, смена лидеров КНДР за более чем 70-летнюю историю государства происходила всего дважды. Основатель государства, основоположник "корейской версии" марксизма-ленинизма, идеологии "чучхе" Ким Ир Сен правил страной почти полвека – с момента создания КНДР в 1948 году до своей смерти в 1994-м. Разумеется, за это время вождь сумел создать систему, позволившую, когда пришло время, мягко передать власть в надежные руки. При этом рук, надежнее старшего сына – Ким Чен Ира – ни сам Ким Ир Сен, ни северокорейский народ, разумеется, не видели.

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Ким Чен Ира готовили к преемничеству загодя, продвигая по партийной и карьерной лестнице едва ли не с самых низов. Параллельно в стране формировался культ личности сына вождя. За три года до смерти Ким Ир Сен передал сыну полномочия главнокомандующего армией. Которая наравне с партией в КНДР – авторитетная и реальная сила. В общем, к нужному времени и будущий вождь, и народ были готовы к абсолютно логичному, в глазах граждан КНДР, переходу власти по династической линии.

Отметим, что ярлык "диктатора" в отношении северокорейских лидеров – мягко говоря, преувеличение. Система, выстроенная Ким Ир Сеном, – не абсолютизм в его классическом виде. И напоминает, скорее, систему, которая была в СССР. Что не удивительно, если вспомнить, что сам вождь долгое время жил в Союзе. А в построении государства КНДР непосредственное и деятельное участие принимали советские "советники".

"Во всех тоталитарных государствах происходит дублирование управленческих вертикалей. Как было в Советском союзе? Работал райисполком, но за райисполком все решал райком партии. А кадры для райкома подбирали спецслужбы и другие структуры, в которых партийцы играли не очень существенную роль. И в итоге непонятно, за кем было последнее слово при принятии решений. Но в общем система работала. Так же и в Северной Корее. Система там очень запутана. Большую роль играют партийцы, военные, спецслужбы. Я в Пхеньяне был свидетелем: чиновник ездит на хорошей машине и официально представляет свое ведомство, но его водитель по партийному рангу может быть выше его. То есть не все так просто и однозначно. Если говорить о верхушке – там есть ядро, принимающее решения. И это ядро не обязательно совпадает по составу с политбюро партии", – рассказал сайту "Сегодня" вице-президент общественной организации "Украина-КНДР" Николай Полищук.

Таким образом, даже Ким Ир Сен не мог просто так взять и передать власть сыну. Нужно было, как минимум, согласие на это разношерстных элит. И (о чем ниже) одобрение народа. В случае с Ким Чен Ином – и то, и другое имелось.

Плохо подготовленный преемник

Совсем иной получилась история со второй в истории КНДР передачей власти. К моменту скоропостижной смерти в 2011 году Ким Чен Ир был не так уж стар (70 лет). И, видимо, рассчитывал порулить страной еще хотя бы с полтора десятка лет. Потому с подготовкой преемника не спешил. По сути, впервые северокорейский народ услышал имя преемника всего за несколько лет до смерти Ким Чен Ира. Разумеется, для укоренения образа Ким Чен Ына как достойного продолжателя дел деда и отца этого было маловато. Впрочем, элиты и народ смущал еще один момент.

"Народ, мягко говоря, был несколько ошарашен тем, что вождь оказался не старцем, а 30-летним юношей. Это у многих вызвало когнитивный диссонанс и кризис мировоззрения", – рассказывает Николай Полищук.

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Передача власти в этом случае прошла с небольшой заминкой. Не замеченной северокорейским народом, но замеченной наблюдателями на Западе. Смерть Ким Чен Ира скрывали от народа несколько дней – видимо, все это время номенклатура решала, кого же назначить преемником.

Дело в том, что на то время серьезное влияние среди партийной и военной элиты имела Ким Ген Хи – сестра Ким Чен Ира. Ким Ген Хи получила генеральские погоны в один день с Ким Чен Ыном. Но влияние преемника на тот момент не шло ни в какое сравнение с авторитетом его тети. Трудно сказать, рассматривался элитой вариант передачи власти Ким Ген Хи, или же речь шла, возможно, о ее муже – замглавы комитета по обороне Чан Сон Тхэке. Но в итоге власть передали все же молодому неопытному Ким Чен Ыну. При том, что в первое время фактически руководила государством "группа товарищей" во главе с влиятельной тетей вождя.

Впрочем, так продолжалось недолго: уже через пару лет Ким Чен Ын набрался опыта, отодвинул Ким Ген Хи от властных рычагов, а ее мужа казнил.

Совсем не подготовленный преемник

Само собой, Ким Чен Ын, только-только отпраздновавший то ли 36, то ли 38-летие (точная дата рождения вождя не указана даже в его официальной биографии, которую с детсада изучают северокорейские дети), ни о преемнике, ни о, тем более, собственной скорой смерти вряд ли задумывался. Откровенно говоря, последние годы вождь посвятил делу, прямо противоположному возвышению будущего сменщика: он уничтожал на корню любую возможную угрозу собственной власти. О Ким Ген Хи и ее муже уже говорилось выше. Но был еще Ким Чен Нам – старший брат нынешнего вождя, убитый при загадочных обстоятельствах в Малайзии.

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Хотя прямых доказательств причастности спецслужб КНДР к преступлению так и не нашли, мировое сообщество подозревало и продолжает подозревать, что следы покушения ведут в Пхеньян.

Как бы там ни было, ни о каком преемнике молодого вождя до недавнего времени ни в КНДР, ни за пределами страны никто не говорил. Что понятно: дети Ким Чен Ына (которых то ли двое, то ли трое, все в возрасте до 10 лет) по малолетству на роль преемника не подходят в принципе. А оставшийся брат – Ким Чен Чхоль – отошел от политики и ею не интересуется.

Фрагмент генеалогического дерева семейства Ким

Именно потому, когда в западной прессе поползли слухи о "вегетативном состоянии" лидера КНДР и даже его смерти, взор журналистов упал на его сестру – Ким Ё Чжон. Из архивов были подняты немногочисленные фото, на которых Ё Чжон держит пепельницу брату, сопровождает его на конной прогулке и т.д. Столь доверительные отношения посчитали свидетельством влияния Ким Ё Чжон. Что, при отсутствии официального преемника, сразу делало ее таковой.

Официально Ким Ё Чжон является первым заместителем руководителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. Неофициально она действительно близка к брату и имеет определенное влияние. Как была влиятельна и близка к Ким Чен Иру его сестра Ким Ген Хи – не более.

Фото: REUTERS/Jorge Silva

Женщина – не вождь!

Как уверяет Николай Полищук, назначение женщины вождем северокорейского народа невозможно в принципе.

"Ни в коем случае женщина КНДР не возглавит. Северная Корея – абсолютно конфуцианская страна, в которой женщина априори ниже мужчины в табели о рангах. И это признается обществом. Потому женщина на посту главы государства не получит общественной легитимации. Все эти слухи и публикации по поводу влияния сестры на Ким Чен Ына, на мой взгляд, сильно преувеличены", – говорит Николай Полищук.

Как рассказал вице-президент ГО "Украина-КНДР", в Северной Корее, конечно, существует культ Ким Чен Сук – супруги Ким Ир Сена (бабушки нынешнего вождя). Но это, скорее, культ "соратника вождя".

"Она действительно почитаема в народе. Но почитаема именно в контексте антияпонской партизанской борьбы. Ее культ неотделим от культа Ким Ир Сена. Она воспринимается как идеал женщины, которая должна вождю помогать, защищать, готовить обеды и, простите, штопать носки. А вот о матери Ким Чен Ына вообще ничего не известно в стране, на ее имя наложено вето, биография тщательно заретуширована, поскольку у нее есть японские корни, что вообще безобразие. Хотя там и была попытка, предпринятая Ким Чен Иром, возвеличить ее, но неудачная, народ это не принял", – рассказывает Николай Полищук.

Кстати, как отмечает эксперт, жесткий патриархат характерен не только для Северной Кореи. Но и во многом – для Южной.

"Подобный эксперимент – с избранием женщины руководителем государства – напомню, попытались провести в Южной Корее. В 2012 году Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом страны. Я думаю, во многом благодаря тому, что она была дочерью уважаемого в стране президента-реформатора Пак Чон Хи. Закончилось все это очень быстро: через несколько лет Пак Кын Хе обвинили в коррупции, сместили по процедуре импичмента и отправили на двадцать пять лет в тюрьму. Общество мгновенно избавилось от нее, само испугавшись своего выбора. И партия Пак Кын Хе на недавних выборах пролетела мимо парламента по полной программе", – говорит Николай Полищук.

Кто, если не Ким Чен Ын?

Пока что и официальный Пхеньян, и некоторые иностранные официальные лица опровергают информацию о болезни Ким Чен Ына. Если же те или иные слухи о состоянии лидера КНДР подтвердятся, у северокорейских элит, на самом деле, будет не очень большой выбор относительно преемника. Как минимум этот преемник должен быть связан каким-то образом с правящей династией. Не исключено, партийная и военная элита попытаются все же вытянуть в политику старшего брата Ким Чен Ына. В противном же случае, как считают эксперты, идеологам придется писать очередные мифы.

"Если с Ким Чен Ыном что-то случится, думаю, там, скорее всего, "вытащат" очередного родственника, не самого амбициозного. Я даже не исключаю варианта какого-то "лже-Кима". Просто оборотистого человека какого-то выдвинут, а биографию нужную затем напишут. Если в этой стране никто не знает, когда родился Ким Чен Ын, то о чем мы говорим?! Приписать кому-то родство при том уровне исторических домыслов, который есть в КНДР, нетрудно. Там это делается очень быстро. Но в любом случае преемник будет связан с династией Ким. Потому что любой другой вариант означает хаос и анархию в КНДР. Там и так спецслужбы уже достаточно плохо контролируют ситуацию. Появился класс собственников, много бедных, куча оружия на руках. То есть все сложно. И непродуманная смена власти может закончиться хаосом", – рассказывает Николай Полищук.

По его словам, таким образом версия о "мифологизации" какого-то неизвестного сегодня лица является наиболее "рабочей".

"Для КНДР это – в порядке вещей. Ким Чен Ына до 2011 года никто никогда не видел. Ни одной фотографии не было. Голос Ким Чен Ира народ за все время его правления слышал всего раз. Как-то он с трибуны сказал: "Да здравствует наша народная армия!" И все. Даже выступления Ким Чен Ира зачитывал в присутствии вождя диктор. То есть нарисовать нужную биографию, каким-то образом причислив нового вождя к династии, там сумеют", – говорит Николай Полищук.

А пока мир ломает голову, куда пропал Ким Чен Ын, северокорейское телевидение демонстрирует вождя в добром здравии и рабочем настроении:

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