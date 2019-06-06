Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Кубинский бизнес ожидает многомиллионные потери от санкций США

6 июня, 01:05

Речь может идти об уроне для экономики в $130 млн в пиковый сезон для круизных путешествий, длящийся с ноября по июнь.

Фото: Pixabay

Предприниматели Кубы, работающие в сфере туризма, прогнозируют серьезный урон от введенных на этой неделе дополнительных санкций США, сообщает агентство Associated Press. По его данным, кубинцы, которые так или иначе связаны с туризмом, от таксистов до владельцев ресторанов, отелей, баров, считают, что объявленные Вашингтоном меры сильно подорвут их заработок.

Согласно оценкам эксперта, с которым разговаривало агентство, речь может идти об уроне для экономики в $130 млн в пиковый сезон для круизных путешествий, длящийся с ноября по июнь.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Куба, США, санкции, урон, мигрант

Вы сейчас просматриваете новость " Кубинский бизнес ожидает многомиллионные потери от санкций США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В американском МИД заявили, что около 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США через Мексику с начала года

24 апреля, 01:35

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток людей

В Черкассах разоблачили 17 нелегальных мигрантов из Китая

18 апреля, 09:53

Иностранцы работали на предприятии без разрешающих документов

У Трампа решили обжаловать решение суда, который запретил возвращать мигрантов в Мексику

10 апреля, 03:07

В Белом доме считают, что поток нелегальных мигрантов разрушает страну

Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину

5 апреля, 15:51

Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Польза и вред зеленого лука

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Ученые НАСА нашли еще одну Землю
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь