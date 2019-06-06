Кубинский бизнес ожидает многомиллионные потери от санкций США

Речь может идти об уроне для экономики в $130 млн в пиковый сезон для круизных путешествий, длящийся с ноября по июнь.

Фото: Pixabay

Предприниматели Кубы, работающие в сфере туризма, прогнозируют серьезный урон от введенных на этой неделе дополнительных санкций США, сообщает агентство Associated Press. По его данным, кубинцы, которые так или иначе связаны с туризмом, от таксистов до владельцев ресторанов, отелей, баров, считают, что объявленные Вашингтоном меры сильно подорвут их заработок.

Согласно оценкам эксперта, с которым разговаривало агентство, речь может идти об уроне для экономики в $130 млн в пиковый сезон для круизных путешествий, длящийся с ноября по июнь.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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